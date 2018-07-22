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Спартакиада молодежи является своего рода смотром работы по развитию спорта — Косилов

09:39 | 22.07.2018 | Спорт

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Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Спартакиада молодежи России, финальные соревнования которой в 2018 году проводятся в том числе в Пензенской области, является своего рода смотром работы субъектов РФ по развитию физкультуры и спорта. Такое мнение высказал замглавы Минспорта РФ Сергей Косилов.

Спартакиада молодежи является своего рода смотром работы по развитию спорта — Косилов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не каждый регион может взяться за это. Это значит, что у вас создана хорошая база», — отметил он в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся накануне во дворце спорта «Буртасы» перед церемонией открытия решающего этапа соревнований.

Сергей Косилов добавил, что Пензенская область находится в числе лидеров по числу спортивных сооружений.

«Это сыграет хорошую службу — согласно майскому указу президента [России Владимира Путина], мы должны достичь 55-процентного охвата населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой. База для этого у вас уже есть», — цитирует замминистра пресс-служба облправительства.

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