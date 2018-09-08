Андронов очень рад, что его свитер подняли под своды ледовой арены в Пензе Спорт

Пенза, 8 сентября 2018. PenzaNews. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Андронов, который является воспитанником пензенского «Дизеля», очень рад, что его свитер поднят под своды спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в родном городе.

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«Если, честно, то до конца еще не осознал всего. Для меня и моей семьи это огромная честь. Очень рад, что удалось встать в ряд с другими прославленными воспитанниками пензенского хоккея. Я благодарен руководству хоккейного клуба «Дизель» и администрации области и города за то, что удостоили меня такой чести. Я никогда даже и не мечтал о таком», — сказал спортсмен.

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Сергей Андронов отметил, что во время церемонии открытия хоккейного сезона в Пензе находился в Магнитогорске.

«После игры с «Металлургом» разговаривал с родителями, мама прислала видео с церемонии. У них море впечатлений. Как и я, они никогда даже не думали о том, что такое будет возможно. Мама до сих пор не может поверить, говорит, что все как во сне, и это здорово», — добавил хоккеист.

Он выразил надежду на то, что его пример воодушевит юных пензенских спортсменов на развитие.

«Несмотря на то, что Пенза — небольшой город, из местной школы вышло много известных хоккеистов, и я рад, что смогу быть своеобразным маяком для мальчишек», — цитирует Сергея Андронова пресс-служба ЦСКА.