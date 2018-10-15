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Пензенская «Империя» на третьем месте завершила групповой этап ЧР по регби-7

08:24 | 15.10.2018 | Спорт

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Сочи, 15 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» потерпела два поражения и одержала одну победу, заняв третье место в группе С в первом туре чемпионата России по регби-7, который состоялся в Сочи в воскресенье, 14 октября.

Пензенская «Империя» на третьем месте завершила групповой этап ЧР по регби-7. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Матч с «Красным яром» завершился для пензенцев поражением со счетом 0:33. Вторым проигрышем всухую окончилась игра с краснодарской «Кубанью-2».

В заключительном матче группового этапа «Империя» сошлась с принципиальным соперником — «Булавой» из Таганрога. Пензенский клуб одержал победу со счетом 21:5.

Таким образом, команда заняла лишь третье место, что не позволит ей бороться за призовое место.

Матчи полуфинала за 9–12 места начнутся для «Империи» со встречи со сборной Крыма, сообщает пресс-служба клуба.

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