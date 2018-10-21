Сборная из Пензы отправится в Дзержинск на первый тур первенства России по водному поло Спорт

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в первом туре первенства России по водному поло среди юношей до 15 лет, который пройдет в Дзержинске с 28 октября по 3 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, в ее состав вошли Егор Бондаренко, Богдан Валяев, Михаил Гусаров, Ян Дрожинский, Дмитрий Козлов, Даниил Наумов, Владислав Нерсесьян, Арсений Никитин, Илья Пучков, Михаил Почивалов, Данила Соколов, Антон Спиридонов, Арсен Тахмазян, Айрат Хисамиев и Андрей Чебанов.

«Команду готовит старший тренер отделения водного поло Вадим Карташов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что пензенцам предстоит провести шесть игр с командами из Пермского края, Саратовской, Челябинской и Нижегородской областей.