EN
15:05:19 Воскресенье, 21 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сборная из Пензы отправится в Дзержинск на первый тур первенства России по водному поло

10:01 | 21.10.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Сборная Пензенской области примет участие в первом туре первенства России по водному поло среди юношей до 15 лет, который пройдет в Дзержинске с 28 октября по 3 ноября.

Сборная из Пензы отправится в Дзержинск на первый тур первенства России по водному поло. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, в ее состав вошли Егор Бондаренко, Богдан Валяев, Михаил Гусаров, Ян Дрожинский, Дмитрий Козлов, Даниил Наумов, Владислав Нерсесьян, Арсений Никитин, Илья Пучков, Михаил Почивалов, Данила Соколов, Антон Спиридонов, Арсен Тахмазян, Айрат Хисамиев и Андрей Чебанов.

«Команду готовит старший тренер отделения водного поло Вадим Карташов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что пензенцам предстоит провести шесть игр с командами из Пермского края, Саратовской, Челябинской и Нижегородской областей.

Загрузка...
Читайте также
В Никольском районе злоумышленники украли кровлю частного дома В Пензе на базе библиотеки для детей и юношества пройдет мероприятие к 100-летию ВЛКСМ
Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за девять месяцев исполнен на 100% Пензенский предприниматель допустил нарушения при обработке полей с воздуха
В Константиновке трое молодых людей подозреваются в краже из машины В фестивале «Я начинаю с ГТО» в Кузнецке приняли участие 19 команд
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама