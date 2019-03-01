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В Пензе команда во главе с губернатором сыграла в хоккей со столичными актерами

20:35 | 01.03.2019 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Пензенская команда во главе с губернатором Иваном Белозерцевым провела товарищеский хоккейный матч со сборной «КомАр», за которую сыграли столичные актеры.

В Пензе команда во главе с губернатором сыграла в хоккей со столичными актерами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед встречей, посвященной 80-летию образования Пензенской области, гости из Москвы пообщались с журналистами, после чего приняли участие в автограф-сессии, организованной в холле спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

В ходе официальной церемонии, состоявшейся на льду, удостоверение заслуженного тренера России по хоккею было вручено Владимиру Лохматову, который воспитал плеяду известных спортсменов и являлся первым наставником олимпийского чемпиона Сергея Андронова.

Среди тех, кто сыграл за команду Пензенской области, были главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, директор спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев и другие люди, напрямую не связанные с хоккеем.

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Вместе с тем свой вклад в результат, показанный сборной региона, внесли и представители спорта. В их числе — Андрей Морозов, Игорь Сафронов, Андрей Кузьмин, Алексей Медведев и другие.

В составе команды «КомАр» выступили Андрей Соколов, Александр Талызин, Андрей Батурин, Владислав Шкляев, Алексей Дмитриев, Владимир Шевельков, Владимир Карпович, Матвей Зубалевич, Андрей Фролов, Сергей Комаров, Сергей Наприенко, Руслан Беков, Дмитрий Сычев и Владимир Уткин.

Товарищеский матч со сборной актеров, который стал в регионе уже вторым по счету, вновь завершился победой пензенцев. Результат встречи — 7:6 в пользу хозяев льда.

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