Спортсменки «Лагуны-УОР» не показали всех возможностей в матче с «Авророй» — Крюков Спорт

Санкт-Петербург, 12 апреля 2019. PenzaNews. Спортсменки пензенской «Лагуны-УОР», проигравшие в Санкт-Петербурге в решающем матче с «Авророй» за титул чемпионов России по мини-футболу среди женских команд, не показали всего, на что были способны. Такое мнение высказал главный тренер пензенского клуба Михаил Крюков.

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«Я могу сказать, что сегодня мы вообще «не приехали» на игру, потому что не были похожи девчонки «Лагуны» на себя. Как они могут играть, что они могут демонстрировать на площадке, я думаю, на 50% даже не показали», — сказал он, комментируя итоги финальной серии.

Наставник команды пояснил, что предстоит провести подробный анализ игры.

«У меня, конечно, эмоции плохие, потому что мы весь сезон выглядели неплохо и шли к этой цели, но это спорт, это футбол... Я сейчас могу только поздравить команду «Аврора». Они большие молодцы: вытерпели в Пензе, сыграли, как им надо, и здесь забили нужный мяч», — добавил Михаил Крюков.

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Главный тренер «Лагуны-УОР» добавил, что надеется на победу пензенской команды на кубке России.

«Кубок, конечно, хотелось бы выиграть, но вы сами сегодня видели, что у нас была проблема с психологической уверенностью. У нас есть молодые девчонки в команде, есть опытные, но они себя сегодня не проявили так, как могли бы проявить», — уточнил он.

Наставник клуба также отметил, что чувствует большое внимание к «Лагуне-УОР» в этом сезоне.

«Я думаю, что мы его заслужили. Все, в том числе и первые лица области и города, звонили, спрашивали, интересовались. Им большое спасибо, пусть продолжают верить. У девчонок потенциал есть, но нужна определенная работа с ними», — цитирует Михаила Крюкова пресс-служба федерации мини-футбола России.