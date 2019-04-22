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В Пензе выполнят комплексное благоустройство мотостадиона «Сура»

08:00 | 22.04.2019 | Спорт

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству мотостадиона «Сура» на улице Восточной в Пензе, организованные в преддверии соревнований в честь 70-летия со дня рождения бывшего губернатора Василия Бочкарева, должны носить комплексный характер. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе выполнят комплексное благоустройство мотостадиона «Сура»

Фото: Penza-gorod.ru

«Подготовка должна проводиться комплексно, чтобы какие-либо недоделки не испортили отдых зрителям и участникам гонок. Мероприятие знаковое. Жители города любят мотокросс, и многие придут посмотреть на соревнования, поэтому нужно достойно подготовить территорию», — сказал он в ходе выезда на объект в минувшее воскресенье, 21 апреля.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе прошедшего субботника руководство и сотрудники горспорткомитета провели на мотодроме уборку, покрасили две стены.

Предполагается, что 22 апреля будут начаты работы по замене деревянных настилов на посадочных местах.

Кроме того, планируется отремонтировать дорогу по направлению к стадиону.

Помимо этого, намечено разместить информационные таблички и баннеры на спортивную тематику.

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