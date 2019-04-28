Мотогонщики из Пензы отличились на соревнованиях памяти экс-губернатора Бочкарева Спорт

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Команды из Пензы — «Сура-1», «Сура-2», а также «ДОСААФ+» центра детского (юношеского) технического творчества — стали лучшими на домашних соревнованиях по мотокроссу на кубок главы администрации города, посвященных 70-летию со дня рождения бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Pnzreg.ru

Помимо командного зачета, победители были определены в личном — в восьми классах в различных возрастных категориях. Всего борьбу за награды вели представители 17 команд из 14 регионов.

В числе почетных гостей соревнования посетили, в частности, губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, а также Александр Пашков и Роман Чернов, в разные годы занимавшие пост мэра.

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В 1994 году в Пензе впервые были организованы открытые городские соревнования по летнему и зимнему мотокроссу на кубок управления образования города. Состязания стали традиционными и несколько раз меняли свой статус.

С 2008 по 2011 годы они проводились в рамках всероссийского первенства по супермотокроссу.

В 2012–2013 годах соревнования проходили в рамках Кубка России по супермотокроссу.

В 2014–2017 годах они имели статус открытых городских лично-командных соревнований по мотокроссу на кубок управления образования Пензы, посвященных Дню Победы.

С 2018 года открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу проводятся на кубок главы администрации Пензы и посвящены Дню Победы.

В 2019 году было принято решение посвятить состязания 70-й годовщине со дня рождения бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, внесшего большой вклад в развитие мотоспорта в регионе.