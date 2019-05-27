Сергей Андронов в составе сборной России стал бронзовым призером ЧМ Спорт

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Выступающий за ЦСКА воспитанник пензенского хоккея Сергей Андронов в составе сборной России стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Братиславе.

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В матче, состоявшемся в минувшее воскресенье, 26 мая, соперником национальной команды была сборная Чехии.

Российские хоккеисты с самого начала завладели инициативой. Уже на 5-й минуте сборная получила численное преимущество, однако реализовать его не удалось. Счет в игре открыл Михаил Григоренко, подправивший шайбу после броска Михаила Сергачева.

Вскоре Михал Ржепик восстановил равновесие, получив пас в отрыв. А за полторы минуты до перерыва Доминик Кубалик вывел Чехию вперед.

Сборная России ударно начала второй период — уже на 40-й секунде Артем Анисимов сильным броском отправил шайбу мимо голкипера Шимона Грубеца в ворота, сравняв счет. Пару минут спустя хороший бросок удался Никите Гусеву, однако шайба угодила в перекладину. У Андрея Василевского также было много работы, с которой он успешно справился.

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Во второй половине третьего периода пришла очередь российской сборной играть в меньшинстве. Задача не пропустить шайбу была решена. После того, как составы вновь уравнялись, отличный момент получил Михаил Григоренко, но его бросок с дальнего пятака пришелся в голкипера. Никита Кучеров мог решать судьбу матча броском с неудобной руки, однако шайба ушла мимо ворот.

В десятиминутном овертайме при игре «три на три» вратари вновь действовали успешнее полевых игроков. Судьба бронзовых медалей чемпионата мира должна была решиться в серии послематчевых бросков.

В этой серии победу сборной России принесли уверенные действия Андрея Василевского, отразившего все броски чешских игроков, а также реализованные попытки Ильи Ковальчука и Никиты Гусева — 3:2.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», нападающий из Пензы Сергей Андронов в 2018 году стал олимпийском чемпионом на Играх в Пхенчхане, а в завершившемся сезоне в составе ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина.