Пензенцы стали третьими в строевой подготовке на спартакиаде допризывников Спорт

Смоленск, 1 июля 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области заняла третье место по итогам соревнований по строевой подготовке, состоявшихся в рамках Спартакиады молодежи России допризывного возраста, стартовавшей в Смоленске в минувшее воскресенье, 30 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, сначала четыре команды — из Липецкой, Пензенской, Ростовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — набрали по 50 баллов, что является максимальной оценкой.

«По решению судейской коллегии для этих команд было назначено повторное выступление», — пояснили в ведомстве, уточнив, что на этот раз пензенцы пропустили вперед представителей Ростовской и Липецкой областей.

Закрытие спартакиады состоится в субботу, 6 июля.

До этого юноши допризывного возраста будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, беге на 60, 100 метров и 3 км, метании гранаты, сборке и разборке автомата, прыжках в длину с места и с разбега, поднимании туловища из положения лежа на спине, подтягивании на перекладине и плавании на 50 метров.