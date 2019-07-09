В Пензе приступили к съемкам цикла интервью, посвященных тренеру Борису Клинченко Спорт

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Съемки цикла видеоинтервью, посвященных 90-летию со дня рождения основоположника прыжков в воду в Пензенской области, заслуженного тренера СССР Бориса Клинченко стартовали в музее спорта, действующем на базе дворца единоборств «Воейков».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Воспоминаниями о Борисе Клинченко первыми поделились председатель общественного совета музея спорта Пензенской области, спортивный комментатор Евгений Андросов и заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Янулин.

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Запланировано, что в съемках примут участие еще восемь человек — спортсмены и коллеги основоположника прыжков в воду на территории региона, знавшие тренера и работавшие с ним.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заведующий музеем спорта Александр Еременко, в учреждении в рамках мероприятий к юбилею Бориса Клинченко будет организован цикл показов, которые дадут ознакомиться с результатами работы и больше узнать о тренере.

По его словам, по завершении рассматривается возможность демонстрации интервью на телевидении для широкой публики, однако окончательное решение на этот счет пока не принято.