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У федерации гребли на байдарках нет претензий к спасателям в связи с инцидентом на Суре

12:33 | 26.07.2019 | Спорт

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Федерация гребли на байдарках и каноэ Пензенской области не имеет претензий к сотрудникам пожарно-спасательного центра в связи с инцидентом, произошедшим на реке Суре 15 июля, когда во время тренировки перевернулись две спортивные лодки, а находившиеся в них подростки оказались в воде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила соучредитель общественной организации Ольга Лосева.

У федерации гребли на байдарках нет претензий к спасателям в связи с инцидентом на Суре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, ранее федерация распространила некорректную информацию о том, что спасатели якобы слишком медленно реагировали на происшествие.

«Мы посмотрели видеозапись: там все это быстро получилось у них. Нет никаких претензий, в этом они быстро среагировали», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 июля 2019 года пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области распространила информацию о том, что около 11.00 на реке Суре в районе спасательной станции «Пески» перевернулась байдарка, в которой находился ребенок без спасжилета. Лодка стала тонуть, но юный спортсмен пытался ее удержать. Вскоре к нему на помощь подоспел еще один подросток.

По данным ведомства, сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра незамедлительно спустили на воду катер, бросили детям спасательный круг и взяли байдарку на буксир, после чего доставили ее и подростков к берегу.

Спустя неделю, 22 июля, руководство федерации гребли на байдарках и каноэ Пензенской области представило свою версию инцидента, озвучив ряд претензий к действиям спасателей.

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