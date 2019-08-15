Открыта мемориальная доска основателю пензенской школы прыжков в воду Борису Клинченко Спорт

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Новая мемориальная доска в память о заслуженном тренере СССР Борисе Клинченко открыта на здании фитнес-клуба «Энигма Сура» на улице Калинина в Пензе, который больше известен жителям как дворец водного спорта.

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Спустя несколько лет после демонтажа прежней она установлена справа от входа.

Церемонию по случаю ее открытия было решено приурочить к 90-й годовщине со дня рождения тренера.

Обращаясь к собравшимся, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский отметил, что наставников, достигших таких же результатов, как Борис Клинченко, в регионе больше практически нет.

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«Он создал школу, которая по праву до сих пор является одной из сильнейших в России. Он создал школу, у которой планка до сих пор очень высока. Мы ждем в каждом крупном старте, что пензенские «ласточки» будут выступать и выигрывать. Такой планки нет ни в одном виде спорта, и это заслуга Бориса Павловича», — сказал он.

Министр призвал новое поколение прыгунов в воду сохранять память о родоначальнике этого вида спорта в Пензенской области и продолжать заложенные им традиции.

В свою очередь старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов выразил мнение, что Борис Клинченко был прекрасным человеком и великолепным наставником.

«Он создал огромное количество методик по прыжкам в воду, которые до сих пор существуют и действуют. Применяются они не только в России, но и во всем мире. Тренера этого помнят и чтят», — подчеркнул он.

Затем олимпийский чемпион, президент федерации прыжков в воду Пензенской области Игорь Лукашин напомнил, что ровно 30 лет назад состоялись похороны Бориса Клинченко, который ушел из жизни 13 августа 1989 года.

«Вспоминая его, конечно, хочется сказать только добрые слова в его адрес. Борис Павлович был одним из первых тренеров моих», — отметил он.

Дочь наставника Татьяна Клинченко поблагодарила собравшихся за сохранение памяти о своем отце, за проведение в его честь соревнований, а также пообещала к следующей годовщине передать в музей спорта Пензенской области редкие фотографии.

Среди тех, кто пришел почтить память Бориса Клинченко, были коллеги выдающегося тренера, в частности, Анатолий Макаренко, Владимир Пахалин, Александр Янулин, Владимир Захаров и Ирина Кулемина, его воспитанники, внуки и правнуки.

Церемония открытия мемориальной доски завершилась минутой молчания и возложением цветов.