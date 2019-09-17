Пензенский «Дизелист» начал игровой сезон с победы Спорт

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» выиграл со счетом 3:1 у команды училища олимпийского резерва «Карелия» из Кондопоги первый матч регулярного чемпионата первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2019–2020 годов, который состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший понедельник, 16 сентября.

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Несмотря на значительное обновление состава, «Дизелист» начал матч уверенно, с первых минут стараясь поразить ворота соперника. На 13-й минуте Семен Ефремов завершил комбинацию с участием Егора Кирина и Георгия Чупятова точным броском, открыв счет.

Спустя полторы минуты после перерыва Вадим Фаттахов с передачи Евгения Кузьмина увеличил разницу в счете. Вскоре гости сумели ответить своим голом — большинство реализовал Ян Байдаченко. До конца второго отрезка встречи счет не изменился.

В заключительной части матча Вадим Фаттахов оформил дубль, установив окончательный счет — 3:1.

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Комментируя итоги встречи, главный тренер «Дизелиста» Алексей Медведев отметил, что для многих пензенских игроков эта игра оказалась первой на таком высоком уровне.

«Была некая нервозность, на трибуны их пришли поддержать родственники и друзья. В первом периоде было видно сильное желание, удалось забить гол. Во втором увеличили отрыв, и тут-то проснулось детство, если можно так сказать. Побежали вперед, думали, что как в детском хоккее удастся тут же забросить третью, четвертую и так далее, а получилось так, что не реализовали большинство пять на три, а потом пропустили сами. Хорошо, что дотерпели до перерыва, там пообщались с ребятами, и заключительную треть матча сыграли уже на хорошем уровне», — цитирует наставника пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель».

Следующий матч пензенская молодежная команда проведет 18 сентября в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с «Динамо-Юниором» из Санкт-Петербурга.