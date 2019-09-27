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Пензенский губернатор и президент Союза ММА России обсудили развитие смешанных единоборств

13:29 | 27.09.2019 | Спорт

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Перспективы развития смешанных боевых единоборств в Пензенской области стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, состоявшейся в региональном правительстве.

Пензенский губернатор и президент Союза ММА России обсудили развитие смешанных единоборств

Фото: Pnzreg.ru

«Надо развивать этот вид спорта, проводить зрелищные соревнования», — отметил глава региона.

Он поддержал инициативу общественной организации об проведении в Пензенской области состязаний окружного уровня и поручил подчиненным проработать данный вопрос.

Помимо этого, Иван Белозерцев распорядился проанализировать работу пензенских клубов по MMA и выяснить их потребности.

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Также в ходе рабочей встречи он одобрил идею руководства Союза ММА России о формировании экспозиции, посвященной смешанным боевым единоборствам, на базе музея спорта, действующего в стенах дворца единоборств «Воейков».

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, подготовка спортсменов по MMA (Mixed Martial Arts) на территории региона осуществляется на базе 11 клубов силами 24 тренеров. Данным видом спорта, согласно официальным сведениям, занимаются более 1 тыс. человек в возрасте от 7 до 50 лет.

За последние два года по результатам выступлений на соревнованиях в состав сборной России по MMA были включены двое представителей Пензенской области — Игорь Глазов и Петр Ковалев.

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