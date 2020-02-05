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Пензенский «Дизель» с поражения стартовал в домашней серии

09:10 | 05.02.2020 | Спорт

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от клуба «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода в первом матче домашней серии регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» с поражения стартовал в домашней серии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде в ворота хозяев льда залетело две шайбы. Отличились Владислав Мисников и Никита Феоктистов — 0:2.

Во втором игровом отрезке нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе сократил отставание — 1:2.

В третьем периоде пензенский форвард Владислав Барулин воспользовался хорошей передачей Алексея Князева и восстановил равенство, переведя игру в овертайм — 2:2.

В дополнительное время удача оказалась на стороне гостей. Победную шайбу забросил Донат Стальнов, итог встречи — 2:3 в пользу «Торпедо-Горький».

В результате «Дизель» заработал одно очко, после 49 проведенных встреч их стало 53. Команда по-прежнему занимает 18 строчку турнирной таблицы.

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