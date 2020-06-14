Создан фан-клуб РК «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 14 июня 2020. PenzaNews. Болельщики регбийного клуба «Локомотив-Пенза» начали формирование фан-клуба.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочется создать сообщество людей, которым небезразличны и регби, и честь города. В свое время что-то похожее уже было, но мы постараемся сделать лучше», — пояснил инициатор объединения болельщиков в организованную группу Кирилл Лебедев.

По информации пресс-службы РК «Локомотив-Пенза», для общения участников фан-клуба создана группа в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 июня регбисты клуба «Локомотив-Пенза» возобновили совместные тренировки на стадионе «Первомайский», поскольку власти региона разрешили эксплуатацию спортобъектов профессиональными командами без присутствия зрителей.

Первый матч чемпионата России с участием пензенского клуба состоится 18 июня. Трибуны стадиона будут заполнены не более чем на 10%. При этом планируется организовать прямую телетрансляцию игры.