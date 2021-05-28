Сергей Лопушанский вновь стал генеральным менеджером пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Сергей Лопушанский, который был генеральным менеджером пензенского хоккейного клуба «Дизель» в сезоне 2019–2020 годов, вновь назначен на данную должность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский в ходе встречи с болельщиками команды.

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По словам Сергея Лопушанского, он рад вернуться в Пензу.

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«Начинаю работу по формированию тренерского штаба и состава команды на следующий сезон. Не хочется торопиться, чтобы не принять неверных решений», — сказал он.

Сергей Лопушанский — воспитанник пензенского хоккея. В качестве игрока выступал за пензенский «Дизелист», альметьевский «Нефтяник», орский «Южный Урал», «Коминефть» (Нижний Одес) и «Питео» (Швеция).

Тренерскую карьеру начинал в Пензе. Был наставником команды «Дизель-94». Затем стал тренировать московских «Белых медведей». С 2007 года работал в системе казанского «АК Барса».

В сезоне 2016–2017 годов был главным тренером «Дизеля», сообщает пресс-служба клуба.