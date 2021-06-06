Главным тренером пензенского «Дизеля» стал Евгений Мухин Спорт

Пенза, 6 июня 2021. PenzaNews. Евгений Мухин стал главным тренером пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ); помогать ему будут Александр Шахворостов и Олег Ларионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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«Евгений Георгиевич [Мухин] — воспитанник екатеринбургской школы хоккея. За годы тренерской карьеры возглавлял «Авто» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, входил в тренерский штаб омского «Авангарда» и альметьевского «Нефтяника». В минувшем сезоне был главным тренером «Стальных лис» из Магнитогорска», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что Александр Шахворостов является представителем усть-каменогорской хоккейной школы.

«Тренерский путь начинал в юношеской команде магнитогорского «Металлурга», впоследствии работал в системе казанского «Ак Барса», входил в тренерский штаб омского «Авангарда», челябинского «Трактора», нижнекамского «Нефтехимика», альметьевского «Нефтяника», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что Олег Ларионов — воспитанник пензенской школы хоккея.

«За тренерскую карьеру работал в системах «Дизеля» и самарского ЦСК ВВС, был главным тренером тольяттинского МХК «Ладья», — поясняется в тексте.