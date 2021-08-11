Аблязин, Близнюк и сестры Фролкины удостоены госнаград Спорт

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Денис Аблязин и Анастасия Близнюк, выступающие за Пензенскую область в основном и параллельном зачетах соответственно, а также уроженки Пензы Ольга и Евгения Фролкины, которые в настоящее время представляют Курскую область, удостоены государственных наград.

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Соответствующий указ №463 президент России Владимир Путин подписал 11 августа.

Согласно тексту документа, спортсмену-инструктору спортивной сборной команды РФ по спортивной гимнастике ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Денису Аблязину будет вручен орден Почета.

Спортсмен-инструктор спортивной сборной команды РФ по художественной гимнастике ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Анастасия Близнюк награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Такой же награды удостоены спортсмены-инструкторы спортивной сборной команды РФ по баскетболу ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Ольга и Евгения Фролкины.

В указе говорится, что члены олимпийской сборной России награждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио.