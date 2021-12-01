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Ягов, Артемьев и Бармапов обсудили перспективы развития регби в Пензенской области

10:13 | 01.12.2021 | Спорт

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Москва, 1 декабря 2021. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, глава Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев и генеральный директор клуба «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов обсудили перспективы развития регби в регионе в ходе встречи, состоявшейся накануне в Москве.

Ягов, Артемьев и Бармапов обсудили перспективы развития регби в Пензенской области

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как отметил Игорь Артемьев, в Пензенской области регби развито на всех уровнях, а клуб «Локомотив-Пенза» входит в число ведущих в стране и заслуживает активной поддержки.

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В свою очередь Олег Ягов обратил внимание на то, что областное правительство оказывает содействие как развитию регби в целом, так и РК «Локомотив-Пенза».

«Есть ряд нерешенных вопросов, однако, безусловно, регби в Пензенской области требует к себе внимания как перспективное направление», — подчеркнул он.

В ходе встречи стороны затронули вопрос развития материально-технической базы, в том числе планы по реконструкции стадиона «Пенза», который должен стать тренировочной базой для регбистов.

Согласно озвученным данным, в настоящее время проектно-сметная документация на 664 млн. рублей проходит процедуру согласования в Минспорта России для включения проекта в одну из федеральных программ, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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