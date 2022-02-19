Большунов завоевал третье «золото» на Олимпиаде в Пекине, выиграв масс-старт Спорт

Пенза, 19 февраля 2022. PenzaNews. Российский лыжник Александр Большунов, который является студентом Пензенского государственного университета, завоевал третью золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, выиграв масс-старт в субботу, 19 февраля.

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Изначально спортсмены должны были пробежать 50 км, но из-за плохих погодных условий дистанция была сокращена до 28,4 км.

Александр Большунов преодолел это расстояние за 1 час 11 минут и 32,7 секунды.

Второе место занял россиянин Иван Якимушкин, который отстал на 5,5 секунды.

Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (Simen Krueger), отставание — 7 секунд.

Таким образом, Александр Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Теперь в его активе три «золота» — в скиатлоне, эстафете и масс-старте, «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом и «бронза» в командном спринте классическим стилем.