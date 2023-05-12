Команда ПО «Старт» примет участие во всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов Спорт

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Команда зареченского производственного объединения «Старт» представит Пензенскую область в финале всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который пройдет в Ижевске с 12 по 17 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

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Из него следует, что в составе команды выступят Оксана Ашкирина, Илья Анашкин, Ксения Городничева, Антон Нечаев, Елена Исаева, Эдуард Шарапов, Алла Чурилова, Дмитрий Тонкошкуров, представитель команды — Ольга Касаткина.

«В программу фестиваля включены образовательные, культурные и спортивные мероприятия», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что участникам предстоят бег на 2 и 3 км, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из пневматической винтовки, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание на дистанции 50 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лужа на полу и подтягивание из виса на высокой перекладине, а также гонка ГТО.