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Алексей Ваулин отстранен от должности главного тренера «Дизеля»

11:18 | 18.12.2023 | Спорт

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Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Алексей Ваулин отстранен от должности главного тренера пензенского хоккейного клуба «Дизель». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона в минувшее воскресенье, 17 декабря.

Алексей Ваулин отстранен от должности главного тренера «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алексей Ваулин отстранен от должности главного тренера хоккейного клуба «Дизель». Это решение было принято руководством клуба», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Шандуров.

Алексей Ваулин возглавил тренерский штаб пензенского «Дизеля» в мае 2023 года.

В текущем сезоне под его руководством команда одержала 12 побед и потерпела 25 поражений, из них шесть — в овертайме, два — в серии буллитов.

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