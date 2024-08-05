В «Спутнике» пройдут соревнования по плаванию на открытой воде Спорт

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Соревнования по плаванию на открытой воде — первенство России и второй этап Кубка страны — пройдут на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона.

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«С 6 по 8 августа пройдет первенство страны, а с 10 по 12 августа — второй этап Кубка России», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в рамках первенства будут разыграны медали на дистанциях 5, 7,5, 10 км и в эстафете 4 по 1250 метров, на старт выйдут юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет, а также юниоры и юниорки в возрасте 18-19 лет.

«В рамках второго этапа Кубка России будут определены лучшие среди мужчин и женщин в заплывах на 3, 5, 10 км и 1500 метров», — добавляется в сообщении.