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Карантин на площадках ООО «ПензаМолИнвест» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен

12:50 | 15.08.2018 | АПК

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который был установлен в июне на территории площадок откорма Н7, Н10, Н11, Н12 и площадок подращивания Р2 и Р3 ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») в Колышлейском районе Пензенской области, отменен. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Карантин на площадках ООО «ПензаМолИнвест» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем, согласно тексту документа, в течение трех месяцев — до 10 ноября — будут действовать ограничительные мероприятия по вывозу инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

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Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

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