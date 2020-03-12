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Из Пензы в Китай отправят второй контейнерный поезд с растительным маслом

11:20 | 12.03.2020 | АПК

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Второй контейнерный поезд с растительным маслом будет отправлен из Пензы в Китай в четверг, 12 марта. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании «РусГрейн» Михаил Петров в ходе рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в правительстве региона.

Из Пензы в Китай отправят второй контейнерный поезд с растительным маслом

Фото: Pnzreg.ru

Стороны обсудили возможность заключения с производителями подсолнечника, рапса и сои контрактов на переработку сельхозпродукции на маслозаводе «Пензенский» и последующий экспорт.

Глава региона выразил готовность поддержать данный проект.

«Давайте организуем встречу с сельхозпроизводителями, поработаем, найдем точки соприкосновения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

В состав агропромышленной группы «РусГрейн» входят, в частности, маслозавод «Пензенский», элеватор «Каляевский» и совместное китайско-российское предприятие «Чунцин РусГрейн Трэйд Co». В собственности и аренде у компании находится более 160 тыс. га земли на территории Пензенской области.

«РусГрейн» экспортирует продукцию маслозавода «Пензенский» в Китай, Среднюю Азию и Прибалтику. В 2019 году за рубеж вывезено 3,8 тыс. тонн продукции на 2,8 млн. долларов.

28 ноября 2019 года из Пензенской области в Чунцин впервые был отправлен поезд из 100 контейнеров более чем с 2 тыс. тонн подсолнечного и рапсового масла.

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