Патрушев оценил развитие АПК Пензенской области АПК

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев оценил систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса Пензенской области и развитие АПК региона в ходе рабочего визита в Пензу.

Фото: Pnzreg.ru

«В целом отмечаем, что ситуация достаточно стабильная. В прошлом году индекс сельхозпроизводства у вас в регионе составил 115,7%. Это очень позитивный результат», — сказал он при обсуждении ключевых точек роста в сфере АПК с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко во время посещения Пензенского государственного аграрного университета.

Дмитрий Патрушев констатировал, что сев проведен в регионе почти на 1,5 млн. га, при этом увеличены площади под сахарную свеклу, подсолнечник и кормовые культуры.

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«Хочу отметить, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и масличных, в частности, в 2020 году урожайность зерновых выросла почти на 55%, это позволило собрать более 3 млн. тонн зерна, что является для субъекта историческим рекордом», — подчеркнул глава Минсельхоза России.

Он пожелал пензенским аграриям собрать достойный урожай и в 2021 году.

Комментируя результаты развития животноводства, Дмитрий Патрушев напомнил, что объемы производства молока в прошлом году выросли более чем на 11%.

«И для Пензенской области особое значение имеет птицеводство. В 2020 году рост производства птицы превысил 7%, а индейки — 12%. Надеюсь, вы продолжите развитие этого направления», — цитирует министра пресс-служба облправительства.