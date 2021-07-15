EN
18:27:38 Четверг, 15 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Патрушев оценил развитие АПК Пензенской области

14:08 | 15.07.2021 | АПК

Печать

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев оценил систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса Пензенской области и развитие АПК региона в ходе рабочего визита в Пензу.

Патрушев оценил развитие АПК Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«В целом отмечаем, что ситуация достаточно стабильная. В прошлом году индекс сельхозпроизводства у вас в регионе составил 115,7%. Это очень позитивный результат», — сказал он при обсуждении ключевых точек роста в сфере АПК с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко во время посещения Пензенского государственного аграрного университета.

Дмитрий Патрушев констатировал, что сев проведен в регионе почти на 1,5 млн. га, при этом увеличены площади под сахарную свеклу, подсолнечник и кормовые культуры.

Читайте также

В Пензенской области в 2021 году планируется собрать 2,8 млн. тонн зерновых — Калентьев

«Хочу отметить, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и масличных, в частности, в 2020 году урожайность зерновых выросла почти на 55%, это позволило собрать более 3 млн. тонн зерна, что является для субъекта историческим рекордом», — подчеркнул глава Минсельхоза России.

Он пожелал пензенским аграриям собрать достойный урожай и в 2021 году.

Комментируя результаты развития животноводства, Дмитрий Патрушев напомнил, что объемы производства молока в прошлом году выросли более чем на 11%.

«И для Пензенской области особое значение имеет птицеводство. В 2020 году рост производства птицы превысил 7%, а индейки — 12%. Надеюсь, вы продолжите развитие этого направления», — цитирует министра пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы лишился более 920 тыс. рублей в надежде заработать денег По факту смертельного ДТП на улице Измайлова в Пензе проводится проверка
В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар В Пензенской области за сутки подтверждено 224 случая заражения коронавирусом
В видеосервисе Wink стал доступен раздел «Академия» с развивающим контентом Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов бизнесу на 16,5%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама