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Молодая женщина приговорена к 7,5 годам колонии за убийство знакомой в Ахунах

13:13 | 09.01.2017 | Криминал

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 34-летней жительнице Пензы, которая признана судом виновной в убийстве своей знакомой в Ахунах.

Молодая женщина приговорена к 7,5 годам колонии за убийство знакомой в Ахунах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данное уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании Железнодорожным районным судом Пензы. В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимая приговором суда признана виновной в совершении убийства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», труп молодой жительницы Пензы с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесополосе в 200 метрах от дома №12 на улице Конструкторской 7 сентября 2016 года.

Сотрудники полиции отработали связи погибшей и установили причастность к совершению преступления ее знакомой, раскрыв преступление в течение суток.
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