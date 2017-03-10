Расследование дела о злоупотреблениях в ПензГТУ подходит к завершению Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о злоупотреблениях в Пензенском государственном технологическом университете подходит к завершению. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствие практически закончено. Сейчас формируем объем обвинений, определяемся с кругом лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин отметил, что после предъявления обвинения фигуранты будут знакомиться с материалами дела.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 июля 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области распространила информацию о том, что по результатам мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСБ РФ, возбуждено уголовное дело по фактам масштабных злоупотреблений в Пензенском государственном технологическом университете. Впервые глава ведомства Олег Трошин упомянул о нем в ходе большой пресс-конференции 12 июля.

В СУ СКР сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан и.о. ректора ПензГТУ Василий Моисеев. По данным следствия, им была разработана преступная схема, при которой студенты за денежное вознаграждение освобождались от самостоятельной подготовки и написания дипломных, курсовых и контрольных работ. Якобы они были вынуждены приобретать их у профессорско-преподавательского состава.

По версии следователей, «платными» услугами Пензенского государственного технологического университета воспользовались более 350 студентов, которые заплатили за готовые работы свыше 7 млн. рублей.

В ходе обыска по месту жительства и работы Василия Моисеева были обнаружены и изъяты: 7 млн. рублей, 60 тыс. долларов и 35 тыс. евро, а также драгоценные металлы, в том числе не менее 60 кг изделий из серебра.

28 июля Октябрьский районный суд Пензы избрал в отношении Василия Моисеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, впоследствии она была заменена на домашний арест.