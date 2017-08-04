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Задержанная в Пензе Ирина Ширшина не заключала сделку со следствием — источник

12:56 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Активно распространяемая в интернете информация о том, что задержанная сотрудниками ФСБ на 48 часов вице-мэр Пензы Ирина Ширшина якобы заключила сделку со следствием, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник в силовых структурах региона.

Задержанная в Пензе Ирина Ширшина не заключала сделку со следствием — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ни о какой сделке речи не идет. Это чьи-то больные фантазии», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств, которые интересуют следователей.

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

По мнению источника, соцсети сегодня оказались буквально наводнены непроверенной информацией, связанной с задержанием Ирины Ширшиной и возбуждением против нее уголовного дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«К сожалению, часть такой информации попадает в СМИ, ее муссируют и опять вбрасывают в соцсети. Надо дождаться официальных комментариев. Они скоро последуют», — добавил он.

Ранее ИА «PenzaNews» попыталось получить комментарии у самой Ирины Ширшиной, однако ее номер мобильного телефона оказался недоступен.

В пресс-службах следственного управления СКР, регионального УФСБ и администрации Пензы отказались что-либо говорить по существу на тему задержания вице-мэра Пензы.
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