Контроль за Ириной Ширшиной ведут с помощью системы электронного мониторинга — ФСИН Криминал

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Контроль за нахождением взятой под домашний арест вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной в месте исполнения меры пресечения осуществляется с использованием оборудования системы электронного мониторинга. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос за подписью врио начальника управления ФСИН России по Пензенской области полковника внутренней службы Максима Каминского, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 10 августа.

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«5 августа 2017 года обвиняемая Ширшина И.В. поставлена на учет в уголовно-исполнительной инспекции [...], где в этот же день ей были разъяснены условия исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, возможность изменения судом наложенных на нее ограничений, право инспекции беспрепятственно проводить проверки по месту исполнения меры пресечения в любое время суток (за исключением ночного времени)», — поясняется в тексте письма.

В нем добавляется, что Ирина Ширшина проинформирована о возможности применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств с целью контроля за ее нахождением, а также изменения меры пресечения в случае нарушения обозначенных условий.

По данным Первомайского районного суда Пензы, 5 августа следственное управление СКР по региону обратилось с ходатайством об избрании Ирине Ширшиной меры пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тяжестью инкриминируемых ей преступлений и возможностью в силу занимаемой должности воспрепятствовать производству по делу. В результате вице-мэр была взята под домашний арест на два месяца.

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Ей запрещено покидать жилье за исключением прогулок длительностью до 1 часа дважды в день в пределах 300 метров от адреса проживания, а также в случае необходимости участия в следственных действиях и других процессуальных мероприятиях или для обращения в лечебные учреждения с обязательным информированием контролирующего органа и следователя.

Кроме того, замглавы администрации города запрещено получать и отправлять корреспонденцию, кроме писем от следователя, прокурора и суда, использовать средства связи и интернет. Отступить от этого запрета можно лишь с целью вызова врача.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.