Срок домашнего ареста Ирины Ширшиной продлен до 2 февраля Криминал

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста вице-мэра Ирины Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, до 2 февраля 2018 года.

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«30 ноября удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области о продлении срока домашнего ареста в отношении Ширшиной Ирины Владимировны», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он пояснил, что при принятии решения были учтены представленные материалы и позиция прокурора.

Таким образом, общий срок домашнего ареста вице-мэра составил полгода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов.

5 августа Ирине Ширшиной была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. На соответствующее решение суда была подана апелляционная жалоба, однако облсуд оставил ее без удовлетворения.



28 сентября срок домашнего ареста был продлен до 2 декабря, 30 ноября — до 2 февраля.