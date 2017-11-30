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Срок домашнего ареста Ирины Ширшиной продлен до 2 февраля

16:15 | 30.11.2017 | Криминал

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста вице-мэра Ирины Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, до 2 февраля 2018 года.

Срок домашнего ареста Ирины Ширшиной продлен до 2 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 ноября удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области о продлении срока домашнего ареста в отношении Ширшиной Ирины Владимировны», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он пояснил, что при принятии решения были учтены представленные материалы и позиция прокурора.

Таким образом, общий срок домашнего ареста вице-мэра составил полгода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов.

5 августа Ирине Ширшиной была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. На соответствующее решение суда была подана апелляционная жалоба, однако облсуд оставил ее без удовлетворения.

28 сентября срок домашнего ареста был продлен до 2 декабря, 30 ноября — до 2 февраля.
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