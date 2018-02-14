В Пензе 18 февраля состоится четвертый митинг дольщиков Общество

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Митинг в поддержку обманутых дольщиков, который станет уже четвертым по счету, состоится в пензенском сквере имени Ф.Э. Дзержинского в предстоящее воскресенье, 18 февраля.

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Изначально планировалось провести мероприятие с числом участников 200 человек около здания бывшего кинотеатра «Родина». Соответствующее уведомление было подано пензенским горкомом КПРФ на имя мэра Виктора Кувайцева 7 февраля.

На него поступил ответ за подписью первого заместителя главы городской администрации Сергея Волкова.

«В связи с ранее запланированными мероприятиями в указанном вами месте, проводимыми Пензенской епархией Русской православной церкви, а также учитывая, что с 14.00 на территории, прилегающей в зданию бывшего кинотеатра «Родина» будет организована стоянка транспортных средств граждан, прибывающих на фольклорный праздник «Широкая Масленица», […] администрация города предлагает провести заявленное вами публичное мероприятие 18 февраля 2018 года с 15.00 до 16.00 с количеством участников 200 человек на площадке в центре сквера имени Ф.Э. Дзержинского между строениями по улице Октябрьской, 2, и улице Октябрьской, 4», — говорится в ответе мэрии Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском горкоме КПРФ, митинг начнется в сквере имени Ф.Э. Дзержинского не в 15.00, как предлагают городские власти, а в полдень, как это планировалось организаторами изначально.

В связи с этим не исключено, что еще до конца митинга в сквер также прибудут участники крестного хода в память о 100-летии начала мученического подвига церкви русской, маршрут которого пролегает от Спасского кафедрального собора до Богоявленского собора, расположенного в здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый митинг дольщиков в Пензе состоялся у кинотеатра «Родина» 11 ноября 2017 года. За ним последовали акции в сквере Дзержинского 24 декабря 2017 года и 21 января 2018 года.