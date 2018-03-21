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Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 24 мая

17:16 | 21.03.2018 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 24 мая срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вениамин Бочкарев пробудет под домашним арестом до 24 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь суда Сергей Маслов, соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам было удовлетворено в среду, 21 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября 2017 года стало известно, что по материалам управления ФСБ России по Пензенской области были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которых стал племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева — Вениамин Бочкарев, ранее возглавлявший ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

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Ему вменяется причинение существенного вреда участникам программ «Дом для молодой семьи» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства хищения не менее 133 млн. рублей бюджетных средств при расселении домов, на месте или вблизи которых впоследствии был построен мост через Суру.

27 октября суд избрал в отношении Вениамина Бочкарева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях Вениамин Бочкарев не признает.
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