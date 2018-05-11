Пензенское УФАС подчеркнуло свою роль в деле главврача центра крови Криминал

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Обстоятельства исполнения госконтракта между ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и зарегистрированной в Ульяновске компанией «Проект инжиниринг девелопмент» на поставку модуля «Служба крови», установленные региональным управлением ФАС России, стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главврача «ПОКЦК» Татьяны Крыловой. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой областного антимонопольного ведомства.

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В нем напоминается, что контракт был заключен 14 октября 2014 года по результатам проведенного электронного аукциона.

«Пензенским УФАС России было установлено, что заказчиком в настоящий момент принят и оплачен товар (в большей части — на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек), недопустимый к обращению на территории Российской Федерации и произведенный субъектом в отсутствие соответствующего разрешения», — поясняется в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что специалисты управления выявили наличие взаимной договоренности между клиническим центром крови и поставщиком о фактическом изменении условий контракта в целях обеспечения продолжения его исполнения, что дало ООО «Проект инжиниринг девелопмент» необоснованные конкурентные преимущества.

В сообщении говорится, что по результатам рассмотрения дела 22 декабря 2017 года комиссия УФАС приняла решение о признании действий «ПОКЦК» и ООО «Проект инжиниринг девелопмент», выразившихся в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции, нарушением ст. 16 закона о защите конкуренции.

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В нем отмечается, что заказчику и поставщику были выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а ульяновской компании — еще и о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере около 146 млн. рублей, полученного вследствие нарушения закона.

«В настоящий момент решение и предписания пензенского УФАС обжалуются в Арбитражном суде Пензенской области», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении главного врача пензенской областной станции переливания крови Татьяны Крыловой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, она произвела оплату за отгрузку и фактическую поставку медицинского модуля «Служба крови» в сумме около 146 млн. рублей, зная, что организация, с которой заключен контракт, не обладает удостоверением, подтверждающим факт госрегистрации поставляемого оборудования.