Дело в отношении Геннадия Березина вернут в прокуратуру Криминал

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Пензенской области Геннадия Березина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», будет возвращено в прокуратуру. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Агафонов.

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По его словам, в среду, 15 августа, Пензенский областной суд оставил без изменения соответствующее решение Городищенского районного суда от 21 мая.

Алексей Агафонов уточнил, что ходатайство о возвращении дела прокурору ранее было подано стороной защиты, которую вместе с ним представляет адвокат, депутат пензенской гордумы Алексей Шуварин.

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«В ходе предварительного следствия был допущен ряд нарушений. Собранная доказательственная база не позволяла вынести справедливое решение по данному делу. [...] Несмотря на это, хотелось бы особо отметить, что государственным обвинителем в процессе также была проделана огромная работа, как и защитниками, однако возник такой правовой тупик, при котором вынесение решения по делу стало невозможным», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в обвинительном заключении, в частности, не отражено, какие именно полномочия Геннадий Березин превысил, являясь главой администрации Городищенского района.

«Мы считаем, что у него вообще этих полномочий не было, которые ему вменяют, так как ответственной за исполнение контракта о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья являлась […] администрация города Сурска. Администрация Городищенского района к этому никакого отношения не имела», — сказал адвокат.

По его словам, в настоящее время Геннадий Березин находится под подпиской о невыезде.