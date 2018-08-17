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В Пензе в колонию отправятся мужчины, которые вынесли тело знакомого к мусорке и подожгли

08:27 | 17.08.2018 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 10 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год назначено двоим мужчинам, которые до смерти избили знакомого, вынесли его тело к мусорным контейнерам и подожгли.

В Пензе в колонию отправятся мужчины, которые вынесли тело знакомого к мусорке и подожгли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 18 апреля 2018 года двое ранее знакомых мужчин 1965 и 1966 годов рождения пришли в гости к приятелю одного из них в квартиру его сожительницы на улице Вадинской в Пензе. После того как женщина открыла им дверь, он вышел из комнаты и начал высказывать претензии своему знакомому по поводу того, что тот привел в квартиру постороннего человека. При этом он нецензурно выразился в адрес гостей. Оба мужчины в ответ на его слова поочередно нанесли несколько ударов кулаками по лицу потерпевшего. От полученных ударов тот упал на пол. Злоумышленники оттащили его в комнату, а сами проследовали на кухню, где начали распивать спиртное в компании владелицы квартиры», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Евгения Воеводина.

По ее словам, в процессе общения женщина начала жаловаться на сожителя, что тот нигде не работает и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, периодически избивает ее.

«Услышав это, мужчины решили его проучить. С этой целью они проследовали в комнату и поочередно нанесли удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Через некоторое время они поняли, что тот не подает признаков жизни. Решив избавиться от тела, они завернули его в ковер, вынесли к мусорным контейнерам, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Смерть мужчины 1965 года рождения наступила от сочетанной травмы головы и груди с повреждением внутренних органов», — добавила собеседница агентства.

Евгения Воеводина уточнила, что приговор вступил в законную силу.

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