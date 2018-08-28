Данилина представила свою версию событий, которые фигурируют в деле Ширшиной Криминал

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Юлия Данилина, являющаяся потерпевшей по уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина обвиняется в превышении должностных полномочий, представила свою версию событий, попавших в поле зрения правоохранительных органов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде города во вторник, 28 августа, она пояснила, что ее основным видом деятельности является предоставление в аренду площадей в принадлежащих ей строениях.

Юлия Данилина сообщила, что в 2013 году на улице Байдукова к находящейся в ее собственности части здания №68Б 1971 года постройки, обозначенной литерой И, где расположен склад, был добавлен новый объект — И1.

По словам предпринимательницы, хотя он и выглядит добротно, на фоне близлежащих кирпичных зданий не возникает сомнений в том, что это объект некапитального строительства.

«В связи с тем, что это здание из сэндвич-панелей, вспомогательного характера, разрешение на строительство не требовалось», — сказала потерпевшая.

Читайте также

Суд отказался вернуть прокурору дело Савина, Ширшиной и Титковой

Она добавила, что в июне 2017 года была извещена о письме, которое якобы к этому моменту хранилось на почте уже около месяца — в нем содержалась претензия по складу, датированная маем, с предложением предоставить в мэрию Пензы документы, подтверждающие законность возведения строения, или снести его.

Юлия Данилина уточнила, что, насколько она помнит, претензия была подписана первым вице-мэром Сергеем Волковым, а в качестве исполнителей значились Ирина Ширшина и Магомед Агамагомедов, занимавший тогда должность начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы.

Она сообщила, что с комплектом необходимых документов поехала в администрацию города, но на прием к Магомеду Агамагомедову попасть не смогла, а вскоре по месту прописки получила извещение об иске с требованием о сносе части склада под литерой И, а также пристроя.

«Параллельно я узнала, что на территории нашей базы [ранее] были сотрудники администрации [Пензы], которые осматривали склады, задавали вопросы, обошли вокруг здание, в котором я сидела, но не зашли. […] Это мне сообщили чисто случайно», — сказала предпринимательница.

Юлия Данилина отметила, что были наложены обеспечительные меры — запрет на совершение сделок со зданием, однако это не повлекло убытков.

Читайте также

Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко оказался замешан в громком уголовном деле

По словам потерпевшей, при рассмотрении дела была проведена проверка с участием сотрудников мэрии, после чего администрация Пензы отказалась от иска, согласившись с тем, что здание построено по закону — в итоге производство было прекращено.

«Судебная тяжба длилась с июня до ноября [2017 года]», — уточнила Юлия Данилина.

В рамках дела, которое в настоящее время рассматривается в Ленинском районном суде Пензы, она заявила требование о возмещении расходов на экспертизу, документацию и юридические услуги, а также о выплате ей компенсации морального вреда.

Отвечая на вопрос о том, знаком ли ей некий гражданин Лакодин, ранее упоминавшийся при оглашении обвинительного заключения как человек, по просьбе которого вице-мэр Ирина Ширшина якобы инициировала иск о сносе здания на улице Байдукова, Юлия Данилина ответила утвердительно.

Она пояснила, что бывший муж ее сестры Николай Лакодин, некоторое время работавший у ее отца — индивидуального предпринимателя Геннадия Данилина, в 2017 году высказывал угрозы добиться сноса строения с помощью связей в администрации Пензы, не называя при этом конкретных имен.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).