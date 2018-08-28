Суд отказался вернуть прокурору дело Савина, Ширшиной и Титковой Криминал

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук оставила без удовлетворения ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Валерий Савин, вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

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В ходе судебного заседания, состоявшегося во вторник, 28 августа, адвокат вице-мэра Алексей Агафонов, ранее заявивший данное ходатайство, поддержал его, так как, по его мнению, обвинительное заключение составлено с нарушениями.

Он пояснил, что Ирина Ширшина в качестве подозреваемой проходила по пяти уголовным делам, однако обвинение было предъявлено только по четырем, то есть одно дело оставлено без процессуального решения, и в дальнейшем может наступить ответственность по нему.

Его вновь поддержали защитники Валерия Савина и Татьяны Титковой — Алексей Шуварин и Зинаида Юматова соответственно.

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Потерпевшие — мэрия Пензы и три предпринимателя, а также их представители — оставили решение этого вопроса на усмотрение суда.

В свою очередь старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов просил судью отказать в удовлетворении ходатайства.

Он пояснил, что два уголовных дела в отношении Ирины Ширшиной по эпизоду, связанному с предоставлением в собственность Валерию Савину земельного участка, были объединены в одно и ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление Ширшина не несет», — отметил гособвинитель.

Дмитрий Дырдов также высказался по поводу дополнения Алексея Шуварина к ходатайству, суть которого заключается в том, что якобы непонятно, в чем именно выразилось использование Валерием Савиным своего служебного положения.

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«Не занимая своего поста, Савин не смог бы решить вопрос о безвозмездном переходе прав на земельный участок. Эта составляющая обвинения будет доказана», — заявил представитель прокуратуры.

Утвердительная формулировка последней фразы смутила защитницу Татьяны Титковой, и она попросила Дмитрия Дырдова пояснить, на каком основании он выразился именно так.

Тот в свою очередь отметил, что в силу занимаемой должности видит свою задачу в доказывании вины.

Выслушав мнения сторон, судья Наталья Марчук удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Вернувшись из нее, она сообщила, что оно оставлено без удовлетворения.

По словам судьи, органом предварительного следствия не было допущено серьезных нарушений, которые бы помешали установлению вины подсудимых.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову обвиняют в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).