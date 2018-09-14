Сотрудница мэрии рассказала в суде, как готовился иск о сносе складов на улице Байдукова Криминал

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Подготовка искового заявления администрации Пензы о сносе складов на улице Байдукова, принадлежащих предпринимателям Татьяне Макаровой и Вадиму Никишину, велась в 2017 году в срочном порядке. Об этом сообщила главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации города Евгения Салмина, выступающая свидетелем по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в превышении должностных полномочий.

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По ее словам, она составила иск по поручению начальника юридического отдела Дарьи Шкуркиной на основании подготовленного специалистом строительного отдела Рушаном Азеевым пакета документов, состоявшего из «пары фотографий и выписки из ЕГРН».

«Я у Дарьи Сергеевны [Шкуркиной] спросила, что за срочность. […] Она сказала, что это было указание Ширшиной Ирины Владимировны», — пояснила свидетель.

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Евгения Салмина добавила, что, выполнив все необходимые процедуры, она направила в Октябрьский районный суд Пензы иск за подписью Магомеда Агамагомедова, который тогда был начальником управления архитектуры и градостроительства.

По ее словам, уже после этого Татьяна Макарова обратилась к Магомеду Агамагомедову в ходе личного приема граждан — тогда и выяснилось, что имеет место не самовольное строительство, а реконструкция без разрешения.

«Даже еще в самом судебном заседании суд сделал замечание: «Почему вы с таким иском выходите? Это же сразу будет отказ», — сказала сотрудница мэрии.

Евгения Салмина пояснила, что передала это начальнику юротдела, однако та поставила задачу поддерживать заявленные ранее требования.

«Мы какие-то искали способы как-то изложить свою позицию, чтобы выиграть это дело, но оно было, конечно, безвыигрышным. У нас не было никаких оснований — ни претензий граждан, ни ГЖИ [Госжилстройтехинспекции региона], ни прокуратуры», — констатировала свидетель.

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Главный специалист управления отметила, что суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска мэрии, однако это происходило без ее участия, пока она находилась в декретном отпуске.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).