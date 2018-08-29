Ширшина предположила, что Макарову «попросили» написать заявление на нее Криминал

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Вице-мэр Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина, которая является подсудимой по громкому уголовному делу, не исключила, что некие лица «попросили» одну из потерпевших — индивидуального предпринимателя Татьяну Макарову — написать заявление на нее.

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Как пояснила Татьяна Макарова в ходе судебного заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы 29 августа, она вместе с компаньоном Вадимом Никишиным занимается оптовой и розничной торговлей мебельной фурнитуры на улице Байдукова, 68Б, в здании, обозначенном литерой Д — по соседству со складами другой потерпевшей по делу Юлии Данилиной.

Предпринимательница сообщила, что в ноябре 2012 года они с бизнес-партнером купили на праве долевой собственности здание 1971 года постройки площадью 275 кв. метров, которое на тот момент было одноэтажным, и вскоре обратились за разрешением на реконструкцию строения, находившегося, по их мнению, в угрожающем состоянии, однако в мэрии Пензы им отказали.

Татьяна Макарова добавила, что в 2013–2014 годах, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения, была проведена реконструкция и надстроен второй этаж, в результате чего площадь здания увеличилась более чем в два раза.

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«Было удивление, скажем так, когда [в 2017 году] на и богом, и властями забытую улицу Байдукова вдруг приехали какие-то товарищи, как потом выяснилось, видеосъемку произвели. И никаких предупреждений, ничего не было. Сразу пришел вот такой иск», — сказала она, продемонстрировав документ, датированный 17 мая 2017 года и подписанный Магомедом Агамагомедовым, который тогда работал начальником управления градостроительства и архитектуры Пензы.

Предпринимательница отметила, что пришла к чиновнику на прием, чтобы узнать, в чем заключаются претензии, однако тот лишь заявил, что разбираться будет Октябрьский районный суд.

По словам Татьяны Макаровой, суд первой инстанции отказал администрации Пензы в удовлетворении иска о сносе самовольно возведенного здания, но мэрия с этим не согласилась и подала жалобу в областной, который отменил решение и постановил новое — в соответствии с ним требования муниципалитета также были оставлены без удовлетворения.

В свою очередь Ирина Ширшина пояснила, что, согласно решению облсуда, здание не подлежит сносу, а может быть сохранено и узаконено.

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Вице-мэр поинтересовалась у потерпевшей, заявившей к ней гражданский иск на 52 тыс. рублей, в связи с чем та обратилась в правоохранительные органы.

«Я посчитала, что какие-то есть правонарушения, в администрации Пензы чего-то от нас хотят, извините за выражение», — сказала Татьяна Макарова.

Она сообщила, что написала заявление старшему следователю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области Антону Вавилкину обезличенно, ни на кого не указывая, а не в рамках данного уголовного дела.

После этого Ирина Ширшина попросила судью истребовать документы, подтверждающие тот факт, что предпринимательница написала заявление именно обезличенно.

«Ваша честь, я открыто скажу, что у меня есть большие подозрения, что человека просто попросили это все написать. Мы видим совершенно очевидно, что была самовольная реконструкция, и просто «под шумок» ее попросили [...] написать», — сказала вице-мэр.

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В продолжение заседания адвокат заместителя главы администрации Пензы Алексей Агафонов поинтересовался у Татьяны Макаровой, почему она обратилась именно к Антону Вавилкину, на что та ответила: «Захотелось мне».

В свою очередь старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров спросил Татьяну Макарову о том, знакома ли она с Николаем Лакодиным, который ранее упоминался при оглашении обвинительного заключения как человек, по чьей просьбе вице-мэр Ирина Ширшина якобы инициировала иск о сносе здания на улице Байдукова.

Как сообщила Татьяна Макарова, он некоторое время работал у своего тестя — предпринимателя Геннадия Данилина, который является ее соседом по базе, и от его лица заключал с ней договоры аренды помещений в 2012 году.

Потерпевшая охарактеризовала данного гражданина как амбициозного человека, отметив при этом, что у ее компаньона были с ним конфликты из-за парковки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).