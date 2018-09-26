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Решение о возврате дела Бочкарева на доследование планируется обжаловать — СКР

09:08 | 26.09.2018 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области намерено обжаловать решение прокуратуры о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Решение о возврате дела Бочкарева на доследование планируется обжаловать — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«21 сентября 2018 года прокуратурой области принято решение о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. Следственное управление считает его необоснованным, в связи с чем решается вопрос его обжалования в соответствии с процедурой, установленной законодательством», — пояснили в ведомстве.

В управлении напомнили, что Вениамину Бочкареву, который был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года, вменяется совершение четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

С 27 октября 2017 года он находится под домашним арестом. Последний раз мера пресечения была продлена до 22 октября 2018 года.

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