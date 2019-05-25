Обвиняемый в изнасиловании знакомой пензенец помещен под домашний арест Криминал

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста жителю Пензы 1960 года рождения, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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«После предъявления обвинения следователем в Первомайский районный суд города Пензы было направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 24 мая суд ходатайство следователя не удовлетворил, избрав мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — говорится в нем.

В тексте отмечается, что первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области продолжает расследование уголовного дела.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной стало известно о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов озвучил, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

23 мая в СМИ начали появляться сообщения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Вечером того же дня стало известно, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилия которого не разглашается, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Владимир Стрючков родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 13 мая 1960 года. Занимал должность министра здравоохранения региона в 1999–2000 годах, а затем с небольшим перерывом с 2005 года по апрель 2019-го.