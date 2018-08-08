Меру пресечения бывшему главврачу онкодиспансера Пензы изменили на домашний арест Криминал

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы изменил меру пресечения бывшему главному врачу областного онкологического диспансера Виталию Серебрякову, который свыше трех месяцев находился под стражей, на более мягкую — домашний арест. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

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По его словам, соответствующее ходатайство следователя было удовлетворено в минувшую пятницу, 3 августа, то есть в тот же день, когда депутаты приняли досрочную отставку главы города Валерия Савельева, освободившего данный пост ради кресла главврача онкодиспансера.

Сергей Маслов пояснил, что Виталий Серебряков пробудет под домашним арестом до 2 октября.

Какие именно ограничения придется соблюдать в этот период бывшему руководителю учреждения здравоохранения, собеседник агентства не уточнил.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков получил взятку в размере более 1 млн. рублей от саратовского юридического лица. За данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этой организации в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ней.

В тот же день, согласно информации СКР, главврачом лечебного учреждения была получена взятка в размере более 200 тыс. рублей, переданная ему также одним из юридических лиц Саратова за обеспечение условий участия организации в открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов и последующее заключение контрактов.

Было возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

14 апреля губернатор Иван Белозерцев сообщил, что главврач онкодиспансера освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен заместитель Виталия Серебрякова Дмитрий Чичеватов.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум уголовным делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 июня включительно, которую затем суд продлил до 12 августа.

