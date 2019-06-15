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В Минздраве рассказали о состоянии второго пострадавшего в драке в Чемодановке

12:25 | 15.06.2019 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Состояние второго пациента, госпитализированного в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина после конфликта в селе Чемодановка, оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения Пензенской области.

В Минздраве рассказали о состоянии второго пострадавшего в драке в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациент жив», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что он находится под наблюдением врачей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта.

Позднее стало известно, что оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

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