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Главврач пензенского областного центра крови осуждена за халатность

12:33 | 18.06.2019 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Главврач областного клинического центра крови Татьяна Крылова, ранее возглавлявшая станцию переливания, признана судом виновной в халатности, ей назначен штраф в 70 тыс. рублей, однако руководитель учреждения освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Главврач пензенского областного центра крови осуждена за халатность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года между пензенской областной станцией переливания крови в лице главного врача и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн. рублей», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что в период с октября по декабрь того же года главврач дала указание подчиненным перечислить более 54 млн. рублей поставщику, который в нарушение условий контракта не представил пакет необходимых документов и не имел регистрационного удостоверения, подтверждающего факт госрегистрации поставляемого модуля.

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«В декабре 2014 года общество с ограниченной ответственностью произвело частичную поставку модуля «Служба крови», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, несмотря на то, что поставка, включавшая в себя целый комплекс работ, в том числе обучение персонала, в полном объеме не была произведена, руководитель учреждения подписала акт приема-передачи, после чего компании было перечислено более 91 млн. рублей — в итоге общая сумма материального ущерба составила около 146 млн. рублей.

«Спустя длительный срок с момента поставки модуль медицинский «Служба крови» введен в эксплуатацию в мае 2019 года», — отметила представитель следственного управления.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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