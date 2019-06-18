Главврач пензенского областного центра крови осуждена за халатность Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Главврач областного клинического центра крови Татьяна Крылова, ранее возглавлявшая станцию переливания, признана судом виновной в халатности, ей назначен штраф в 70 тыс. рублей, однако руководитель учреждения освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года между пензенской областной станцией переливания крови в лице главного врача и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн. рублей», — напомнила собеседница агентства.

Она добавила, что в период с октября по декабрь того же года главврач дала указание подчиненным перечислить более 54 млн. рублей поставщику, который в нарушение условий контракта не представил пакет необходимых документов и не имел регистрационного удостоверения, подтверждающего факт госрегистрации поставляемого модуля.

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«В декабре 2014 года общество с ограниченной ответственностью произвело частичную поставку модуля «Служба крови», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, несмотря на то, что поставка, включавшая в себя целый комплекс работ, в том числе обучение персонала, в полном объеме не была произведена, руководитель учреждения подписала акт приема-передачи, после чего компании было перечислено более 91 млн. рублей — в итоге общая сумма материального ущерба составила около 146 млн. рублей.

«Спустя длительный срок с момента поставки модуль медицинский «Служба крови» введен в эксплуатацию в мае 2019 года», — отметила представитель следственного управления.

Она уточнила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.