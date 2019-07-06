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В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о нелегальном банке

12:41 | 06.07.2019 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело, в рамках которого 21 человек в зависимости от роли каждого обвиняются в нелегальной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юридических лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о нелегальном банке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем деньги снимались со счетов и возвращались в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм», — пояснила она.

Ирина Волк добавила, что также одному из обвиняемых вменяется незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

«Всего в результате противоправной деятельности из легального оборота выведено около 1,7 млрд. рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 70 млн. рублей», — уточнила представитель МВД России.

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По ее словам, в ходе расследования были задержаны жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет: предполагаемый организатор и пятеро активных участников заключены под стражу, один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Сотрудниками полиции проведено 34 обыска, изъята документация, компьютерная техника, средства связи, а также не менее 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и иные следственные действия. Уголовное дело насчитывает 497 томов», — сказала Ирина Волк, отметив, что на имущество фигурантов наложен арест.

Обвинение им предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

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