В Пензе экс-руководитель НИИФИ вновь предстанет перед судом по уголовному делу Криминал

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Бывший генеральный директор пензенского акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») Андрей Николаев, который ранее признан виновным в присвоении более 2,5 млн. рублей, предстанет перед судом еще по одному уголовному делу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, теперь бывший гендиректор НИИФИ обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Она отметила, что уголовное дело расследовано при взаимодействии регионального управления Следственного комитета России и УФСБ РФ по Пензенской области.

«По данным следствия, не позднее февраля 2017 года исполняющий обязанности генерального директора НИИФИ при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе. В результате [...] предприятием необоснованно освоены денежные средства в размере более 26 млн. рублей. Тем самым причинен материальный ущерб госкорпорации «Роскосмос», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Николаев занимал пост генерального директора АО «НИИФИ» с осени 2016 года до сентября 2018-го.

22 ноября предприятие возглавил Алексей Новоселов, до этого работавший заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Российские космические системы».

В апреле 2019 года вступило в силу решение суда, которым удовлетворены исковые требования НИИФИ к Андрею Николаеву о возмещении ущерба в размере около 11 млн. рублей.



В июне 2019 года вступил в силу приговор о присвоении им более 2,5 млн. рублей путем заключения фиктивных трудовых договоров. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей.