В Пензе отменено постановление суда о возвращении прокурору дела Пашкова и Богунова Криминал

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Президиум Пензенского областного суда удовлетворил кассационное представление замгенпрокурора России Леонида Коржинека об отмене постановления Ленинского районного суда Пензы от 4 июня 2018 года о возвращении прокурору региона Наталье Канцеровой уголовного дела в отношении экс-мэра Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, обвиняемых в мошенничестве почти на 97 млн. рублей, выделенных на строительство перинатального центра.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации кассационное представление было внесено на основании ходатайства прокуратуры области, которая не согласилась с ранее принятыми по результатам обжалования постановления Ленинского районного суда Пензы решениями апелляционной и кассационной инстанций», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального надзорного ведомства.

В нем поясняется, что президиум областного суда счел доводы кассационного представления обоснованными.

«Обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции, не могли являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку не препятствовали рассмотрению по существу», — отмечается в пресс-релизе.

В результате уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», 30 июля материалы были переданы судье Наталье Прошиной.

Читайте также

Прокуратура намерена добиться повторного рассмотрения дела Савина, Ширшиной и Титковой

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр возводился в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлся «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии суд неоднократно продлевал. Александр Пашков вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.

Уголовное дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова поступило в суд в августе 2017 года.

4 июня 2018 года Ленинский районный суд Пензы постановил возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.